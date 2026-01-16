- Дата публикации
- Украина
На улицы выведут больше полиции: Шмыгаль объяснил новые правила комендантского часа
На фоне ослабления комендантского часа полиция усилит патрулирование улиц.
Первый вице-премьер-министр Украины — Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил об усилении патрулирования улиц на фоне ослабления комендантского часа.
Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.
По его словам, теперь граждане могут передвигаться без специальных пропусков и пользоваться транспортом, в частности для поездок в пункты несокрушимости и обогрева.
«Фактически будет действовать такой же подход, как и во время воздушной тревоги, когда люди могут передвигаться, чтобы добраться до безопасных мест», — отметил министр.
В то же время Национальная полиция Украины увеличит количество патрулей на улицах. Правоохранители будут следить за общественным порядком и, при необходимости, оказывать помощь людям.
Напомним, Шмыгаль также сообщил, что сейчас в Украине нет ни одной электростанции, которая бы не пострадала от ударов.