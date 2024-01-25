На уничтоженном Ил-76 должны были лететь российские VIP-персоны, но в последний момент они не сели на борт — ГУР

После падения самолета Ил-76 под Белгородом украинская разведка узнала, что на самом деле им должны были лететь российские VIP-персоны.

На борту упавшего в Белгородской области России самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

Об этом рассказал спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

"На борту действительно должны были находиться несколько VIP-ов официальных от военно-политического представительства государства-агрессора. Их фамилии известны и будут названы, материалы будут предоставлены в рамках международного расследования. Но в последний момент ФСБ фактически приказало им не садиться на этот борт и воспользоваться другими видами транспорта. Эта информация была уже выяснена после того, как событие произошло", – говорит Юсов.

По информации ГУР, российским спасателям та же российская ФСБ не позволила произвести осмотр места падения самолета.

"Приехавшие на место происшествия представители российского МЧС были фактически изгнаны представителями ФСБ и военными, и им не дали возможность осуществить, согласно протоколу, осмотр места и локализацию этой трощи", – рассказал Юсов.

Представитель разведки также говорит, что на видео с места падения самолета не видно останков человеческих тел. А в местный морг в Белгороде накануне доставили всего пять тел.

"Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали только пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того самого Ил-76 - того самого самолета, который находился в составе Военно-космических сил России", - говорит он.

Падение самолета Ил-76 под Белгородом

В среду, 24 января, в Белгородской области упал самолет Ил-76. Соответствующую информацию распространили росСМИ и Минобороны страны-агрессорки. По их данным, на борту якобы находились украинские военнопленные, которых перевозили якобы для обмена.

Главное управление разведки подтвердило, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который так и не состоялся. Однако до сих пор у ГУР нет подтвержденной информации, кто именно находился на борту самолета и в каком количестве.

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