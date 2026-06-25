На URC 2026 презентовали модель обеспечения жильем 10 тысяч ВПЛ из Мариуполя.

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Европейским финансовым институтам презентовали программу «Мой дом. Украина», предусматривающая создание шести жилых кварталов в разных регионах страны, а также мастер-план первого квартала, который будет реализован в Белой Церкви.

Пилотный проект предусматривает строительство 44 жилых домов на 1187 квартир. Он реализуется Мариупольской городской военной администрацией совместно с Киевской областной военной администрацией с участием Министерства развития общин и территорий, Белоцерковского городского совета, Донецкого ОВА и при поддержке Группы Метинвест.

По словам начальника Мариупольской городской военной администрации Вадима Бойченко, сегодня уже более 12 тысяч семей подали заявки на получение жилья, поэтому город рассчитывает на привлечение международного финансирования для масштабирования программы. Он отметил, что у переселенцев с оккупированных территорий пока нет возможности получить компенсацию за потерянное жилье, а международный механизм таких выплат еще находится на стадии формирования.

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В рамках программы подготовлено шесть инвестиционных проектов — в Белой Церкви, Василькове, Боярке, Львове, Николаеве и Черновцах. Они предполагают строительство 3612 квартир для 10500 мариупольцев. Общая потребность в финансировании оценивается в 182 млн. евро. Половину этой суммы гарантирует правительство Украины за счет средств Мариупольского общества, другую половину планируют привлечь в виде международных грантов и инвестиций.

Первый жилой квартал в Белой Церкви планируется построить по технологии стального каркаса.

Квартиры будут полностью готовы к проживанию — с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Жилье будет оставаться в собственности Мариупольского общества и будет предоставляться по модели социальной аренды. Ее стоимость не будет превышать 30% среднего дохода семьи и составлять ориентировочно 4-6 тысяч гривен в месяц в зависимости от площади квартиры. Для отдельных льготных категорий предусмотрено бесплатное проживание в рамках государственных программ.

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Технической основой проекта стала концепция "Стальная мечта", разработанная Группой Метинвест для восстановления пострадавших от войны общин. Генеральный директор компании Юрий Рыженков отметил: эта технология стального строительства позволяет быстро, экономно и надежно строить жилье, а также поддерживает украинских производителей строительных материалов и металлоконструкций.

В то же время разработчики отмечают, что проект предусматривает не только обеспечение переселенцев жильем. Концепция кварталов создана по принципам европейского социального жилья и включает доступ к работе, образованию, медицине и другой необходимой инфраструктуре. По словам директора по связям с общественностью и коммуникаций SCM Наталии Емченко, именно сочетание жилья с возможностью трудоустройства и получения социальных услуг является ключевым условием возвращения украинцев к полноценной жизни.

Пилотный проект социального жилья для переселенцев из Мариуполя реализуется в соответствии с постановлением Кабинета Министров №814. Он должен стать основой для формирования государственной системы доступного жилья для граждан, потерявших свои дома в результате полномасштабной войны.

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