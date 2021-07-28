"На уровне европейских стран": Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне COVID-19 осенью

Президент считает, что Украина обеспечена кислородом в больницах "лучше многих других европейских стран".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новой волне коронавируса не хуже, чем страны Европы.

Об этом он сообщил на пресс-конференции во время Всеукраинского форума "Украина-30. Децентрализация".

"Готовимся ли мы к осени (новой волны коронавируса. — Ред.), я считаю, что мы готовы. Касательно больниц, касательно количества койко-мест, заработной плате, кислорода, то я считаю, что мы готовы на современном уровне, на уровне других европейских стран и точно не хуже. Касательно больниц с кислородом, то мы готовы лучше многих других европейских стран", — отметил Зеленский.

В некоторых больницах и некоторых общинах, по его словам, конечно, возникают определенные вопросы, но иногда это зависит от кадрового состава. Президент также признает, что медицинская система во всем мире не была готова к пандемии коронавируса во время предыдущих волн.

Напомним, наиболее заразный штамм коронавируса "Дельта" уверенно разгуливает по миру. Этот штамм циркулирует уже в 111 странах, его обнаружили и у нас на Закарпатье. Наличие этого штамма у двух закарпатцев подтвердили в Европейской лаборатории. Поэтому можно считать, что "Дельта" уже добралась к украинцам. Но приведет ли это к новой волне коронавируса в Украине? Когда может произойти вспышка COVID-19 среди нашего населения и как лечить от "мутанта" в отечественных больницах — читайте в блиц-интервью ТСН.ua с врачом-инфекционистком Черновицкой областной больницы Ольгой Кобевко.

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