В УЗ рассказали о поездной бригаде настоящих героев, которые без сна и отдыха спасают людей из горячих точек

В УЗ рассказали о поездной бригаде настоящих героев, которые без сна и отдыха спасают людей из горячих точек

О геройской поездной бригаде из 19 проводников и электромеханика под руководством Александра Бесараба, которая три недели подряд работает в том числе на эвакуационных рейсах.

В очередной рейс бригада отправилась за несколько дней до вторжения россии, и война застала ее в пути. С тех пор она непрерывно курсирует по стране и перевезла на запад более 15 000 пассажиров, в том числе — эвакуированных из Кривого Рога, Херсона и Николаева.

«Работая в переполненных поездах с напуганными людьми, детьми, домашними животными, являясь одновременно проводниками и психологами, оказывая первую домедицинскую помощь, эти сотрудники железной дороги, как и многие другие, делают невозможное, не ожидая благодарности или поощрения. Они давно не видели своих родных, не имеют возможности защитить их дома. 4 часа сна в лучшем случае и еда от волонтеров на станциях следования поезда (даже ею они делятся с пассажирами!) — вот все, на что они могут рассчитывать», — говорится в сообщении УЗ.

Но железнодорожники не жалуются на тяжесть работы. Несмотря на постоянный стресс и повышенную ответственность, они успокаивают, рассаживают пассажиров и помогают им всеми доступными способами.

«Мы благодарим всех наших коллег за стойкость перед лицом угрозы, за готовность ежедневно рисковать ради спасения жизней украинских граждан. Количество бомб, сбрасываемых русской армией на наши города, имеет пределы. Наша благодарность за героизм в сверхсложных обстоятельствах — безгранична», — отмечается в сообщении УЗ.

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