На Варшавской трассе восстановили сообщение между Киевом и Житомиром – Кубраков

На Варшавской трассе восстановили сообщение между Киевом и Житомиром – Кубраков

Завершение строительства временного моста через реку Тетерев позволило возобновить движение сообщением Киев – Житомир по Варшавской трассе.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Это насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки», - сказал глава Мининфраструктуры.

По его словам, на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения. Укравтодор начал процесс возобновления проезда по этой дороге после освобождения Киевщины от войск государства-террориста россии и разминирования.

«На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с Житомирщиной автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин», - резюмировал Кубраков.

Как ранее сообщил Александр Кубраков, ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в результате войны, составляет почти 90 миллиардов долларов США. Он отметил, что при наличии финансирования отстроить всю поврежденную инфраструктуру возможно за один-два года.

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