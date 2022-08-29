На венгерской границе тоже проблемы с пропуском пассажиров: что известно

Государственная пограничная служба сообщает о технических неисправностях на украинско-венгерской границе 29 августа.

Через пункты пропуска "Косино" и "Звонковое" временно не пропускают транспортные средства.

Об этом информирует ГПСУ.

В пункте пропуска "Косино" 29 августа продолжаются плановые работы, в связи с чем отключены энергопитание, оформление лиц и транспортных средств. Продолжаться работы будут ориентировочно до 17.00.

Кроме того, в пункте пропуска "Звонковое" возникла неисправность базы данных таможни. Поэтому осуществляется только оформление лиц, которые пересекают границу в пешем порядке.

"Просим учесть данную информацию и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы с Венгрией. О возобновлении пропускных операций в этих пунктах пропуска будет проинформировано дополнительно на странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 августа в пункте пропуска "Краковец" временно не оформляются автомобили.

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