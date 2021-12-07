На вершинах гор в Карпатах -7 градусов мороза и метет снегом: фото

Гору Пип Иван Черногорский усыпало снегом.
Сегодня утром, 7 декабря, на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат, на горе Пип Иван Черногорский, температура воздуха опустилась до -7°С градусов мороза. Также там не перестает падать снег.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 09:50 ч. 7 декабря на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена 40-50 м. Падает снег. Ветер юго-восточный 5-6 м/с. Температура воздуха -7°С", — говорится в сообщении.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в связи со снегопадами в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (II уровень).
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