На вершине горы в Карпатах станцию спасателей замело снегом: объявлено штормовое предупреждение (фото)

На вершине горы в Карпатах станцию спасателей замело снегом: объявлено штормовое предупреждение (фото)

1 уровень опасности.

Сегодня утром, 6 декабря, на вершине горы Пип Иван Черногорский ударил 3-градусный мороз. Станцию спасателей на высокогреье замело снегом.

Как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост, на Пип Иване — облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер западный 5-6 м/с.

Из-за опасных метеорологических явлений на Западной Украине объявили штормовое предупреждение.

"В западных и северных областях налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", — сообщили в ГСЧС.

Погода в Украине: синоптики предупреждают о мокром снеге и гололедице

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