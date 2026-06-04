На ветерана напали с молотком в Нововолынске, разразился скандал: при чём здесь полиция

Нападение на ветерана с молотком

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В Нововолынске ветерана Дмитрия Зая избила группа людей после того, как он сделал замечание мужчине, употреблявшему наркотики на улице. Ветерана избили, в частности, набросились с молотком. Сначала полиция квалифицировала инцидент как административное правонарушение. Это вызвало сильное негодование военных.

Об этом сообщает Буг.

Наркозависимые напали на ветерана с молотком

После службы ветеран Дмитрий Зай трудоустроился на работу косарем в УЖК-1. 28 мая посреди дня наркозависимые начали избивать ветерана и набросились с молотком. Перед этим он попросил их «не колоть наркотики на улице».

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«Он целился молотком прямо мне в голову. Мне просто повезло, я успел вовремя выкрутиться и закрыться рукой. Это и спасло», — говорит мужчина.

Медики уже зафиксировали побои. По информации из социальных сетей, одним из нападавших был «местный герой», который недавно пообедал в кафе и сбежал, не заплатив.

Дмитрий и его семья несколько дней боялись выйти из дома из-за угроз расправой.

Несмотря на нападение с молотком, полиция квалифицировала дело как административное правонарушение. Уголовное дело не возбудили. 3 июня Дмитрий вместе с побратимами, возмущенными избиением ветерана, собрались под Нововолынским отделением полиции.

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Около 50 ветеранов и участников боевых действий потребовали справедливого расследования и возбуждения уголовного производства. Этот способ дал мгновенный результат: руководство местной полиции пообещало немедленно переквалифицировать дело в уголовное производство.

«29 мая потерпевший обратился с заявлением о совершении уголовного правонарушения. На этот день были установлены все участники события. И в течение суток материалы были внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное причинение легких телесных повреждений). Проводится досудебное расследование», — написали в полиции.

На Прикарпатье будут судить руководителя районного ТЦК

Напомним, в Ивано-Франковской области будут судить руководителя и трех подчиненных одного из районных ТЦК (вероятно, Верховинского) за пытки военнообязанных. ГБР начало расследование после жалоб граждан, нардепов и публикаций в СМИ.

Правоохранители установили, что фигуранты систематически избивали и запугивали мужчин, которые отказывались проходить медицинское обследование, в том числе флюорографию.

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Следователи задокументировали два жестоких эпизода: в одном случае потерпевшего избивали металлическим жетоном и сломали ребро, в другом — мужчину раздели, держали на бетонном полу, брызгали в лицо слезоточивым газом и нанесли травмы, из-за которых он перенес операцию по удалению органа.

Одним из пострадавших оказался военнослужащий Леонид Бойчук, который публично рассказал об избиении жетоном в августе 2025 года.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы, все они находятся под стражей без права внесения залога.

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