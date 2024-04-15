На въезде в Донецкую область волонтеры "обновили" легендарную стелу — в Сети отреагировали (фото, видео)

На стеле можно было увидеть множество надписей и сине-желтых лент, личных автографов бойцов и пожеланий оккупантам.
Волонтеры "обновили" стелу на въезде в Донецкую область, закрасив надписи и рисунки, оставленные бойцами ВСУ.
Соответствующее видео было опубликовано на странице "Типичный Покровск" в Instagram.
Волонтеры удалили надписи с потолка и закрасили ее. Отмечено, что над стелой работали Виктория Черногор, Олег Боровик, Анатолий Шахов и Константин Деревинский.
Подписчиков возмутило такое "обновление". Сеть отреагировала негативно.
- "Нет слов… столько побратимов, которые оставили там о себе память и которых уже нет в живых… вы это все уничтожили… Это был памятник истории… Надеюсь скоро все надписи и шевроны вернутся на свое место."
- "А зачем это было делать? На этом потолке была история, сколько людей оставили на ней свои надписи, звезды, военные, может кто-то на ней остался навсегда… взять все сдернуть и закрасить… ну это как-то странно…"
- "Очень символично, что страница и положительные отзывы на русском)"
- "Гадко, что люди даже не понимают, какую часть истории они уничтожили…."
- "Те, кто это сделали должны по крайней мере сначала детально все сфотографировать, чтобы потом сохранить и воспроизвести, как часть истории, как памятник. Они просто зарисовали память о тех, кто погиб на Донетчине за ее свободу. Они больше не смогут поставить новую подпись, многих уже нет просто в живых. Если вам блестящий вид на въезде в область важнее памяти этих людей — это много о вас говорит."
- "Нет слов… столько побратимов, которые оставили там о себе память и которых уже нет в живых… вы это все уничтожили…. Это был памятник истории… Надеюсь, скоро все надписи и шевроны вернутся на свое место."
- "Что вы наделали?!"
В то же время не все подписчики были столь категоричны.
- "Ну, вижу, здесь многие не очень понимают, когда говорят о памяти. Я отвечу. Как военный, не могу говорить за всех, но за многих, кто со мной служил и служит, кто жив, а кого уже, к сожалению, нет, для нас всех, кто каждый день проходит эти испытания в этом аду, нет никакого значения эти наклейки надписи и так далее..."
- "Какая красота. Полностью согласна,поддержка. Лицо области!!! Спасибо, кто действительно чтит, уважает и любит нашу Донецкую область!"
Как ранее отмечали в Генштабе ВСУ, эта стела имеет украинский национальный элемент — мозаичную вышиванку и присущую только этому краю детали.
Большинство военных, волонтеров, медиков, капелланов, которые едут в район боевых действий или уезжают оттуда после выполнения заданий, охотно здесь фотографируются.
Бойцы одного из подразделений восстановили фундамент у стелы, очистили место от мусора, приварили и покрасили металлические шесты для флагов.
Между тем одесситы восстанавливают любимый ботанический сад, разбитый российской ракетой.
Волонтеры и студенты устраняют последствия ракетного удара.
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