На въезде в Киев с пачкой российских рублей задержали монахиню УПЦ МП (фото)

В телефоне женщины нашли материалы пророссийского характера. Судя по истории контента в мобильном, она является сторонницей диктатора Путина.
У Киева пограничники остановили монахиню УПЦ Московского патриархата с пачкой российских рублей.
Об этом информирует Госпогранслужба.
Уроженка Днепропетровщины 1984 года рождения заявила, что едет в паломничество в Киево-Печерскую лавру. С собой у нее была немалая сумма наличных в долларах, евро и гривнах. Среди иностранных купюр были российские рубли. Женщина сообщила, что это якобы пожертвования граждан.
"Однако вопрос: граждан какой страны", — отмечают в ГНСУ.
Также в телефоне монахини обнаружили материалы пророссийского характера.
Для дальнейшей проверки женщину передали сотрудникам СБУ.
Ранее сообщалось, что возле Киева задержали священника УПЦ МП под хмельком, который матерился и был без водительских прав.
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