На въезде в Киев с пачкой российских рублей задержали монахиню УПЦ МП (фото)

В телефоне женщины нашли материалы пророссийского характера. Судя по истории контента в мобильном, она является сторонницей диктатора Путина.

У Киева пограничники остановили монахиню УПЦ Московского патриархата с пачкой российских рублей.

Об этом информирует Госпогранслужба.

Уроженка Днепропетровщины 1984 года рождения заявила, что едет в паломничество в Киево-Печерскую лавру. С собой у нее была немалая сумма наличных в долларах, евро и гривнах. Среди иностранных купюр были российские рубли. Женщина сообщила, что это якобы пожертвования граждан.

"Однако вопрос: граждан какой страны", — отмечают в ГНСУ.

Наличие российских рублей гражданка объяснила тем, что это якобы пожертвования прихожан / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Также в телефоне монахини обнаружили материалы пророссийского характера.

Монахиня оказалась поклонницей российского диктатора Путина / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Для дальнейшей проверки женщину передали сотрудникам СБУ.

Ранее сообщалось, что возле Киева задержали священника УПЦ МП под хмельком, который матерился и был без водительских прав.

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