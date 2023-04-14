На въезде в Киев задержали подозрительного монаха УПЦ МП: что у него обнаружили (фото)

В загранпаспорте священнослужителя пограничники обнаружили отметки о пересечении границы с Россией.

На въезде в Киев украинские пограничники задержали священнослужителя Украинской православной церкви Московского патриархата, в телефоне которого обнаружили компрометирующие материалы российской направлености.

Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники установили, что 54-летний мужчина родился на территории РФ, но проживает в Украине и имеет украинское гражданство. По его словам, сейчас он служит в одном из монастырей Киевской области. Также мужчина сообщил, что занимается предпринимательской деятельностью – производит изделия из металла.

“В загранпаспорте есть отметки о пересечении границы РФ – крайние, датированные 2021 годом. Также монах имел трудовую книжку России, в которой отмечено, что до 2016 года он работал на одном из заводов в стране-агрессоре”, — говорится в сообщении.

Фото: Госпогранслужба Украины

В телефоне мужчины пограничники нашли подписки на Telegram-каналы российской пропаганды, квитанции об оплате в банке России, номера российских операторов, а также переписку, в которой священник интересуется правилами въезда на территорию страны-агрессора.

Фото: Госпогранслужба Украины

Фото: Госпогранслужба Украины

Задержанный передан сотрудникам органов государственной безопасности.

Напомним, ранее в Черновицкой области во время похорон украинского защитника произошел скандал. Священник УПЦ МП не разрешил занести тело усопшего в храм, а потому его отпевали на церковном дворе.

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