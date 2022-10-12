Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На въезде в Севастополь появились блокпосты оккупантов: проверяют багажники

Дата публикации
Просмотры
229
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На въезде в Севастополь появились блокпосты оккупантов: проверяют багажники

Фото: из соцсетей

Съезд с автотрассы "Таврида" вблизи оккупированного россиянами Севастополя патрулируют усиленные наряды российских полицейских и военных с автоматами.

В среду, 12 октября, на въезде во временно оккупированный Севастополь появились блокпосты оккупантов, которые останавливают все автомобили.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ЧП Крым".

В сообщении отметили, что блокпосты передвигаются по дороге в город "в зависимости от ситуации".

“Водители рассказали, что останавливают все машины, у всех проверяют документы, сверяют номера, кого просят показать багажник. Кроме сотрудников ДПС стоят военные в полном обмундировании и с автоматами”, — сказано в сообщении.

О появлении таких же постов сообщают также вблизи Симферополя.

Напомним, недавно в Черном море у берегов оккупированного Севастополя произошел взрыв. Оккупационная "власть" утверждает об уничтожении беспилотника.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация