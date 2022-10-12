На въезде в Севастополь появились блокпосты оккупантов: проверяют багажники

Съезд с автотрассы "Таврида" вблизи оккупированного россиянами Севастополя патрулируют усиленные наряды российских полицейских и военных с автоматами.
В среду, 12 октября, на въезде во временно оккупированный Севастополь появились блокпосты оккупантов, которые останавливают все автомобили.
Об этом сообщили в Telegram-канале "ЧП Крым".
В сообщении отметили, что блокпосты передвигаются по дороге в город "в зависимости от ситуации".
“Водители рассказали, что останавливают все машины, у всех проверяют документы, сверяют номера, кого просят показать багажник. Кроме сотрудников ДПС стоят военные в полном обмундировании и с автоматами”, — сказано в сообщении.
О появлении таких же постов сообщают также вблизи Симферополя.
Напомним, недавно в Черном море у берегов оккупированного Севастополя произошел взрыв. Оккупационная "власть" утверждает об уничтожении беспилотника.
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