На Виннитчине дед насиловал родную внучку — что известно о циничном преступлении

Задержанный злоумышленник / © Национальная полиция Винницкой области

В Винницкой области 57-летнему мужчине сообщено о подозрении в многократном изнасиловании его малолетней внучки.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

По словам правоохранителей, подозреваемый пользовался тем, что ребенок доверял ему как родному человеку. Когда внучка приходила к нему домой, мужчина насиловал ее. Сколько лет ребенку не уточняется, но судя по статье производства, ей точно еще нет 14 лет.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины — изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершение такого преступления насильнику грозит пожизненное лишение свободы.

