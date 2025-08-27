ТСН в социальных сетях

На Виннитчине дед насиловал родную внучку — что известно о циничном преступлении

В Винницкой области дед систематически насиловал родную несовершеннолетнюю внучку.

Задержанный злоумышленник

© Национальная полиция Винницкой области

В Винницкой области 57-летнему мужчине сообщено о подозрении в многократном изнасиловании его малолетней внучки.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

По словам правоохранителей, подозреваемый пользовался тем, что ребенок доверял ему как родному человеку. Когда внучка приходила к нему домой, мужчина насиловал ее. Сколько лет ребенку не уточняется, но судя по статье производства, ей точно еще нет 14 лет.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч.ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины — изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет, совершенное повторно. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершение такого преступления насильнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области парни 15 и 20 лет изнасиловали своего 14-летнего знакомого и сняли это на видео.

