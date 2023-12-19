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На Винничине произошла авария на ТЭС – люди остались без света

На Винничине произошла авария на ТЭС – люди остались без света

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
1 мин
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На Винничине произошла авария на ТЭС – люди остались без света

Ладыжинская ТЭС / Фото: ДТЕК

Авария произошла на Ладыжинской ТЭС.

В Винницкой области произошла авария на Ладыжинской теплоэлектростанции ДТЭК – обесточены несколько районов области.

Об этом сообщили в "Винницаоблэнерго".

"Эта авария не связана с вражескими атаками. Поэтому просим не сеять панику. Энергетики АО "Винницаоблэнерго", Ладыжинской ТЭС ДТЭК и Юго-Западного РДЦ прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было возобновлено", — пишет пресс-служба облэнерго.

Напомним, в Минэнерго сделали заявление о графиках отключения света.

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Дата публикации
Просмотры
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