На Винничине произошла авария на ТЭС – люди остались без света

В Винницкой области произошла авария на Ладыжинской теплоэлектростанции ДТЭК – обесточены несколько районов области.

Об этом сообщили в "Винницаоблэнерго".

"Эта авария не связана с вражескими атаками. Поэтому просим не сеять панику. Энергетики АО "Винницаоблэнерго", Ладыжинской ТЭС ДТЭК и Юго-Западного РДЦ прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было возобновлено", — пишет пресс-служба облэнерго.

Напомним, в Минэнерго сделали заявление о графиках отключения света.

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