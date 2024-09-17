На Виннитчине хотели мобилизовать пенсионера, у которого есть расстройства психики из-за алкоголизма: чем все закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Теплицкого районного суда Винницкой области.
По данным суда, подозреваемым является пенсионер, который с 1994 года состоит на военном учете. О нем также известно, что мужчина "женат, имеет двоих несовершеннолетних детей 15 и 17 лет, состоит на диспансерном учете у врача нарколога с диагнозом расстройства психики и поведения вследствие употребления алкоголя, у врача — психиатра на учете не состоит, характеризуется положительно".
В октябре 2023 года мужчину сочли годным к мобилизации. В марте 2024 года ему дали повестку, однако житель Винницкой области так и не пришел в ТЦК.
На суде обвиняемый вину признал и раскаялся.
Суд проанализировал материалы дела и признание мужчины виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Раде заявили о плохой подготовке мобилизованных.
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