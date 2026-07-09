В Винницкой области задержали военного в СЗЧ, который с топором напал на ВСП

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В Винницкой области задержали военнослужащего, который находился в розыске за самовольное оставление части (СЗЧ). Во время задержания мужчина вместе с неизвестными сообщниками разбил служебный автомобиль, схватился за топор и травмировал двух представителей Военной службы правопорядка (ВСП).

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Проверка документов, переросшая в массовую драку

Инцидент произошел 8 июля в частном секторе одного из населённых пунктов области. Группа розыска Винницкого зонального отдела ВСП остановила мужчину для проверки документов в рамках поиска военных, совершивших СЗЧ.

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Во время общения военнослужащий начал вести себя агрессивно, отказался выполнять законные требования и спровоцировал драку. Вскоре к конфликту присоединились еще трое неустановленных лиц — они начали крушить и уничтожать служебный автомобиль ВСП.

Штурм с топором и привлечение спецподразделения «Скорпион»

Для утоления мужчин пришлось вызвать отделение быстрого реагирования «Скорпион».

К моменту прибытия спецназовцев ситуация обострилась: разыскиваемый военный завладел топором, который нашел на прилегающей территории, и оказывал активное сопротивление. Нападающий успел нанести телесные повреждения двум представителям группы розыска ВСП.

Бойцы спецподразделения оперативно задержали злоумышленника и доставили его в районный отдел Нацполиции.

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Последствия атаки и уголовные дела

В результате нападения двое военнослужащих ВСП получили травмы. После оказания неотложной медицинской помощи их состояние оценивают как удовлетворительное, однако один из пострадавших находится на стационарном лечении.

В ходе проверки правоохранители подтвердили, что задержанный действительно официально находился в розыске по факту СЗЧ. Сам фигурант отказался давать какие-либо объяснения по поводу своих действий.

Мужчина задержан. Следователи полиции уже внесли сведения в ЕРДР по трем эпизодам уголовных правонарушений по ст. 345 Уголовного кодекса Украины:

причинение телесных повреждений военнослужащим ВСП при исполнении служебных обязанностей;

Угроза убийством;

Умышленное повреждение служебного автомобиля.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании для него меры пресечения. Лиц, помогавших фигуранту крушить авто ВСП, устанавливают.

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Напомним, вчера, 8 июля, во Львове на Сыхове между военнослужащими ТЦК и СП и гражданскими произошла жесткая стычка. Власти и военные жестко отреагировали на конфликт.

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