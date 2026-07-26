На Виннице мужчина ранил ножом военного ТЦК: как его накажут

Нападение с ножом на работника ТЦК в Винницкой области: мужчина задержан / © ТСН.ua

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В Винницкой области мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК из группы оповещения, которая хотела его мобилизовать.

Об этом передает пресс-служба Винницкого областного ТЦК и СП.

Инцидент произошел 25 июля. Мужчина с 2025 года числился как нарушитель военного учета.

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«Во время доставки в ТЦК и СП… нарушитель военного учета начал вести себя агрессивно. Он нецензурно высказывался по поводу военнослужащих, получил раскладной нож и нанес ранения одному из них», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

По факту инцидента открыто уголовное производство. Мужчина задержан. Ему угрожает ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что силовые и незаконные методы при мобилизации не способствуют усилению украинской армии.

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