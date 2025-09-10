В Винницкой области убили двух школьников: детали трагедии

Задержание подозреваемого / © Национальная полиция Винницкой области

Реклама

Утром 10 сентября в городе Шаргород Жмеринского района местный житель обнаружил тела двух несовершеннолетних. По словам правоохранителей, на телах были ножевые ранения.

Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По прибытии следственно-оперативной группы полицейские установили, что погибшими учащиеся 10-го и 11-го класса Шаргородской территориальной громады.

Реклама

Впоследствии правоохранители задержали лицо, которое может быть причастно к совершенному преступлению. В настоящее время с ней проводятся следственные действия. На месте происшествия идет работа экспертов и оперативников для установления всех обстоятельств трагедии.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Мэр Шаргорода Владимир Барецкий сообщил, что нападение произошло неподалеку от городской больницы. Он призвал жителей общества предоставить правоохранителям любую известную информацию, которая может помочь следствию.

Напомним, в городе Белая Церковь в Киевской области 25-летний парень смертельно ранил свою сестру во время конфликта. От полученных травм 17-летняя девушка скончалась на месте.