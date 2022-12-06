В России снова произошел "хлопок" на аэродроме: горит аэродром в Курске (видео)

Вслед за русскими аэродромами Рязани и Сарату загорелся аэродром в Курске. Здесь вспыхнул нефтенакопитель.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома вспыхнул нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", — написал он в своем телеграмм-канале.

Атака на российские военные аэродромы:

Вчера, 5 декабря, на двух российских аэродромах – в Саратове и Рязани было неспокойно. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. В результате погибли три человека и еще шестеро пострадали.

Также вроде бы неустановленный беспилотник атаковал военный аэродром в Саратове. Из-за этого были повреждены два самолета Ту-95, которыми РФ атакует территорию Украины.

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