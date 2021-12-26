На военный учет будут брать беременных и женщин с детьми: разъяснение Минобороны

На военный учет будут брать беременных и женщин с детьми: разъяснение Минобороны

Взятие на военный учет – это не призыв на службу.

Новые нормы по военному учету женщин касаются беременных, а также матерей с малолетними детьми.

Об этом говорится в опубликованном разъяснении Министерства обороны в Facebook.

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Отмечается: как и в случае мужчин, для женщин будет учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Работа по реализации приказа по военному учету женщин спланирована до конца 2022 года. "До конца 2022 года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины будет проведен анализ изменений количества военнообязанных женщин, состоящих на военном учете", — добавили в пресс-службе.

Следует заметить, что взятие на военный учет – это не призыв на службу. Женщин могут привлекать в ряды ВСУ или обороны государства в военное время. В мирное время дамы могут присоединяться к войску только добровольно — по контракту. На учет будут брать барышни, которые "пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья".

Как сообщалось, в Украине обязали женщин встать на военный учет. Соответствующий приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут принимать украинок, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет.

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