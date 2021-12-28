На военный учет женщины смогут стать онлайн — замминистра обороны

Сейчас министерство работает над тем, чтобы перевести в онлайн и автоматизировать процесс хотя бы в части, где это будет технически возможно.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что новый закон о военном учете женщин не был неожиданным. По ее словам, такое решение правительство приняло лишь ради того, чтобы "навести порядок" в учете, а также обновить и усовершенствовать его.

Об этом Анна Маляр написала в своем Facebook.

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Замминистра обороны отметила, что Закон, который ввел такой учет, был принят еще в марте этого года. Поддержало его абсолютное большинство фракций. То есть, по словам Маляр, это было общим парламентским решением, направленным на обновление, усовершенствование системы военного учета.

"Военный учет женщин был и раньше. К примеру, постановлением КМУ от 1994 года предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на военный учет. Что интересно, до 2008 было запрещено обнародовать это постановление", — написала заместительница.

Маляр отмечает, что с тех пор часть профессий исчезла, другие — появились. Именно поэтому порядок взятия на военный учет требует обновления и усовершенствования.

Замглавы Минобороны объясняет, что государство это делает для того, чтобы "навести порядок в военном учете и знать потенциал, ведь одной из многих проблем, которая стала очевидной в 2014, является разрушенная система военного учета".

Анна Маляр отметила, что идти в военкоматы уже завтра не нужно. Для этого будет целый 2022 год.

"В течение 2022 года Генеральный Штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным. Также будут пересматриваться действующие нормы", — написала заместительница.

Кроме того, она подчеркнула, что министерство сейчас работает над тем, чтобы перевести в онлайн формат и автоматизировать этот процесс хотя бы в части, где это будет технически возможно.

Напомним, в Украине вступил в силу приказ Министерства обороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий для женщин, которые должны состоять на военном учете.

Замминистра обороны объяснила, что военный учет для женщин – это не призыв | Новости Украины

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