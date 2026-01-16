На воинский учет - без визита в ТЦК: началось тестирование новой услуги в "Резерв+"

Мобильное приложение "Резерв+" / © Міністерство оборони

Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в приложении «Резерв+» для мужчин 18-24 лет.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 16 января.

«Тестируем онлайн-постановку на воинский учет в Резерв+ для мужчин 18-24 лет. Без визитов в ТЦК и бумажных процедур — все дистанционно через приложение», — отмечают в оборонном ведомстве.

К тестированию могут присоединиться мужчины, которые до сих пор не состояли на воинском учете.

Для участия в тестировании нужно заполнить форму по ссылке.

«Онлайн-постановка уменьшает бюрократию и нагрузку на ТЦК и СП, а для граждан делает учет понятным и прозрачным», — объяснили содержание нововведения в Минобороны.

Напомним, ранее украинцы начали получать уведомления о повестках в приложении «Резерв+». В сервисе уже заработала новая функция, которая информирует военнообязанных о том, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прислал бумажную повестку по почте.