На вокзалах "Укрзалізниці" установили бесплатные зарядные станции (фото)

Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно.

"Укрзалізниця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов. Первые станции уже установили в Киеве, другие будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком.

Об этом 6 января сообщили в "Укрзалізнице".

Зарядные станции предоставила Kusto Group – группа казахстанских предпринимателей, активно поддерживающих гуманитарные проекты в Украине.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно. Устройство позволит путешествующим украинцам всегда быть на связи, несмотря на отключение света.

Станции были произведены в рекордные сроки в Турции специально для "Укрзалізниці" и, несмотря на сложную логистику, доставлены в Украину уже в начале года.

Фото: Укрзализныця

Напомним, "Укрзалізниця" запустила на несколько направлений дополнительные рейсы в Рождество. Поезда будут курсировать 6-8 января.

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