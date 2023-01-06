На вокзалах "Укрзалізниці" установили бесплатные зарядные станции (фото)

Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно.
"Укрзалізниця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов. Первые станции уже установили в Киеве, другие будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком.
Об этом 6 января сообщили в "Укрзалізнице".
Зарядные станции предоставила Kusto Group – группа казахстанских предпринимателей, активно поддерживающих гуманитарные проекты в Украине.
Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно. Устройство позволит путешествующим украинцам всегда быть на связи, несмотря на отключение света.
Станции были произведены в рекордные сроки в Турции специально для "Укрзалізниці" и, несмотря на сложную логистику, доставлены в Украину уже в начале года.
Напомним, "Укрзалізниця" запустила на несколько направлений дополнительные рейсы в Рождество. Поезда будут курсировать 6-8 января.
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