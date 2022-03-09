На вокзале Днепра развернут пункт обогрева: волонтеры помогают переселенцам

На железнодорожном вокзале Днепра обустроили пункт обогрева для переселенцев, чтобы людям было комфортно ждать поезда.

А волонтеры города развернули десятки опорных пунктов для переселенцам. Об этом сообщила Днепропетровская ОГА.

По словам заместителя начальника ОО Нацполиции в Днепропетровской области Владимира Богониса, днепровский вокзал полностью контролируется украинскими полицейскими. Сейчас на вокзале нет очередей, а большинство людей, желавших эвакуироваться, уже выехали из города.

“Готовы вести борьбу с врагом на территории нашей области. Будем в случае необходимости жечь танки оккупанта. Это я вам обещаю”, – сказал Владимир Богонис.

В городе работают волонтерские центры. Неравнодушные формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи и помогают людям, вынужденным бежать от войны. Для слаженности работы назначены координаторы. Каждый отвечает за свое направление.

“Очень помогает бизнес города. Финансово и продукцией. Из-за границы поддержка поступает. Жители тоже небезразличны. Приносят все, что могут. От воды и влажных салфеток до лекарств”, – рассказывает координатор волонтерского штаба Днепра Юлия Дмитрова.

Сначала штаб занимал два этажа, сейчас уже четыре. Открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов, люди на своих машинах развозят помощь. Каждый помогает чем может: в центре и опорных пунктах почти круглосуточно работают сотни людей.

“Уже сбилась из числа, какой я день здесь нахожусь. Одеваем наших бойцов, чтобы им было тепло. Любим их, уважаем, ждем с победой. Очень радует, что все люди так объединились. Мы сильны, потому что мы украинцы”, – сказала волонтер Янислава Кротенко.