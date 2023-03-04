На вокзале Одесской области нашли пропавшего без вести ребенка: подробности

После бытового конфликта девочка сама хотела ехать на западную Украину к матери, лишенной родительских прав по отношению к ней

На железнодорожном вокзале города Подольск, что в Одесской области, нашли пропавшую без вести 14-летнюю девочку. Об исчезновении ребенка сообщил его дядя. По словам мужчины, племянница ушла из дома после бытового конфликта с дедушкой и бабушкой, которые являются ее опекунами.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Поиски начались опросом школьных друзей пропавшей и патрулированием мест отдыха молодежи. Правоохранители также установили, что мать девочки, которая лишена родительских прав по отношению к ней, сейчас проживает в Ивано-Франковской области. Не исключали, что ее дочь хочет уехать в западный регион. Так и произошло.

"Юную путешественницу мы вместе с коллегами обнаружили на железнодорожном вокзале города Подольск, когда она должна была совершать посадку на поезд. Однако она категорически отказалась возвращаться домой, мотивируя это недопониманием с опекунами", — говорится в сообщении.

Девушку временно поместили в лечебное учреждение, ее дальнейшую судьбу решат органы опеки и попечительства, проинформированные об этом случае.

Относительно опекуна ребенка полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей).

Ранее мы сообщали, что в Киеве нашли пропавшую без вести девушку, которую искали почти два года. Ее разыскивали во всех регионах государства, ведь она постоянно меняла местонахождение.

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