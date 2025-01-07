На вокзале в Днепре мужчина нанес ножевое ранение полицейскому: подробности

Утром 7 января на железнодорожном вокзале в Днепре произошла конфликтная ситуация, в результате которой милиционер получил ножевое ранение.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

45-летний мужчина отказался предоставить свои военно-учетные документы для проверки представителям ТЦК. Впоследствии мужчина достал нож и ранил полицейского.

"Правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, на Сумщине ревнивец зарезал свою жену, а затем покончил с собой.

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