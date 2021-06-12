На Волыни 13-летняя девочка родила ребенка от своего 63-летнего отчима-насильника

За сексуальное насилие педофила отправят за решетку на 11 лет.

На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, которая впоследствии родила от него ребенка.

Как сообщили в пятницу, 11 июня, в Волынской областной прокуратуре, за изнасилование малолетней девочки мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы.

На таком наказании настаивали прокуроры Владимир-Волынской окружной прокуратуры.

"Следствие доказало, что 63-летний мужчина надругался над падчерицей, которая впоследствии родила от него ребенка", — рассказали в прокуратуре.

Информацию о насильнике, согласно приговору суда, внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего ребенка.

Напомним, в Краматорске мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.

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