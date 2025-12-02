На Волыни 15-летний юноша забил пенсионерку ломом: детали жуткого преступления

На Волыни спустя месяцы раскрыто дерзкое убийство пенсионерки / © Полиция Волынской области/Facebook

На Волыни 15-летнего парня подозревают в убийстве 78-летней пенсионерки.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

Преступление произошло 25 июня этого года, однако следствие продолжалось до сих пор.

В течение нескольких месяцев правоохранители опросили сотни жителей, в том числе всех лиц мужского пола.

«Эта трагедия всколыхнула жителей Благодатного. Признаки насильственной смерти не оставляли сомнений — преступление было жестоким и дерзким. Полицейские практически жили в Благодатном — день и ночь проверяли версию по версии, расспрашивали местных, искали хотя бы малейшую зацепку. Мотивов рассматривали немало. …Правоохранители вышли на след злоумышленника. Им оказался несовершеннолетний житель поселка Благодатное», — рассказал следователь по делу Тарас Поторась.

По его словам, в ночь на 25 июня подросток сломал входную дверь и проник в дом пожилой женщины, чтобы завладеть ее деньгами. Когда потерпевшая очнулась и хотела помешать его действиям, нападающий жестоко расправился с ней.

Подросток нанес многочисленные смертельные удары металлическим ломом и скрылся. Ее мобильный телефон и орудие преступления выбросил в колодец во дворе. Парень так ничего и не забрал у пенсионерки, зато лишил жизни женщину. Тело убитой обнаружила ее дочь.

Правоохранители сообщили несовершеннолетнему о подозрении в совершении преступления по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины — умышленное убийство по корыстным мотивам. 12 ноября суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Подростку грозит от 10 до 15 лет.

© Facebook/ Поліція Волині

