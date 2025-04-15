На Волыни 15-летняя девушка родила от взрослого: ее возмутил циничный поступок мужчины

15-летняя девушка родила от взрослого / © Freepik

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В Волынской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, переспавшего с 14-летней девушкой. Когда подросток забеременела и родила, он отказался от ребенка.

Об этом говорится в приговоре Старовижовского районного суда Волынской области.

По данным суда, взрослый в сентябре-октябре 2023 начал заниматься сексом с 14-летней девушкой. Впоследствии она забеременела и родила.

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На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он подтвердил, что знал о том, что девушка еще не достигла 16 лет.

Девушка сообщила, что мужчина знал, что когда они встречались, ей еще не исполнилось даже 15 лет. Она просила строго его наказать, потому что он не признал, что ребенок его и отказался содержать дочь.

Биологическая экспертиза установила, что именно подсудимый является отцом ребенка.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений