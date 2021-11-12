На Волыни 15 учеников отравились перечным газом: что известно

В настоящее время угрозы жизни и здоровью детей нет.

В поселке Маневичи Волынской области 15 школьников попали в больницу через перечный газ. Событие случилось 11 ноября.

Об этом сообщает ГУНП в Волынской области.

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Полицейские выяснили, что 9-классник вместе со своим сверстником распылили в помещении класса перечный баллончик. После этого появился ощутимый посторонний запах. Чтобы проветрить помещение, ребята открыли окна и двери в классе. Вещество распространилось в коридор, мимо которого проходили другие ученики.

Как рассказал Суспільному заведующий центральной оперативной диспетчерской скорой на Волыни Станислав Линик, больные были госпитализированы с аллергическими проявлениями, но основное – это отравление перечным баллончиком, немедикаментозное отравление.

Директор Маневицкой многопрофильной больницы Олег Бегаль сообщил, что госпитализированы дети от 11 до 13 лет. "Их осмотрели дежурный врач, педиатр и реаниматолог. Десятерых после оказания помощи, в том числе противоаллергических препаратов, отпустили домой, а еще пятерых оставили под наблюдением в больнице", — отметил директор медучреждения.

В полиции отмечают, сведения по этому факту должным образом зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Продолжается проверка, после проведения которой будет предоставлена правовая квалификация действиям подростков.

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