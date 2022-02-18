На Волыни 16-летнего подростка, влетевшего в группу пешеходов на "зебре", оставили в СИЗО

На Волыни 16-летнего подростка, влетевшего в группу пешеходов на "зебре", оставили в СИЗО

Парень проведет в СИЗО 60 суток.

В Луцке Волынский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции о содержании под стражей 16-летнего подростка, подозреваемого в смертельном ДТП, в силе.

Об этом сообщается на сайте инстанции.

Суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе защитника 16-летнего подозреваемого на определение Луцкого горрайонного суда, изменившего меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей, сроком на 60 дней без определения суммы залога.

"Коллегия судей Волынского апелляционного суда отклонила апелляционную жалобу, в которой защитник подозреваемого просил определение следователя судьи отменить и постановить новое, изменить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", — говорится в сообщении.

Напомним, что 16-летний подросток, взявший чужое авто, убегая от патрульных вместе с друзьями, влетел на скорости в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. После столкновения несовершеннолетние водитель и двое пассажиров пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали полицейские и небезразличные граждане.

В результате ДТП шесть человек получили телесные повреждения. Больше всего пострадали женщина с сыном. 2 января 2022 года лучанка, которую сбил в Луцке подозреваемый, скончалась в больнице.