На Волыни 16-летний парень вызвал аварию на электросетях и погиб: подробности трагедии

Энергетики призывают украинцев не приближаться к ЛЭП, потому что это опасно.
В Волынской области 16-летний парень вызвал аварию на электросетях и погиб. Трагедия произошла из-за того, что подросток обрезал дерево возле ЛЭП.
Об этом сообщает ЧАО "Волыньоблэнерго".
Энергетики сообщили, что 10 февраля в 13:15 аварийно выключилась воздушная линия 110 кВ Главное-Шацк. Когда они прибыли на место, обнаружили большую ветвь тополя на проводе в пролете. Позже энергетики получили информацию о том, что на этом месте во время обрезки дерева погиб 16-летний подросток.
"Любомльский филиал ЧАО "Волыньоблэнерго" сообщили из полиции о смертельном несчастном случае с жителем с. Крушинец 2006 года рождения, который самовольно без уведомления в энергораспределительную компанию выполнял работы по обрезке веток высокорослого тополя с целью заготовки почек", — говорится в сообщении.
Энергетики призывают не производить никаких работ возле высоковольтных линий электропередач, поскольку это запрещено и очень опасно.
Напомним, в с. Серное Береговского района Закарпатской области из-за удара электрическим током погиб 17-летний парень.
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