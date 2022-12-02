На Волыни 16-летний подросток убил 18-летнего односельчанина

В Нововолынске Волынской области 16-летний подросток убил своего 18-летнего односельчанина. Инцидент произошел 1 декабря, около 23 часов.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

"В одном из микрорайонов города между молодыми людьми возник конфликт, в результате которого один из них нанес ножевое ранение другому в брюшную полость. 18-летний пострадавший был доставлен в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали причастного к совершению преступления: им оказался 16-летний односельчанин умершего из Нововолынской территориальной общины.

По этому факту сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст.121 Уголовного Кодекса Украины. Злоумышленника задержали, сегодня ему объявят подозрение в содеянном.

За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, ему грозит лишение свободы от 7 до 10 лет.

Напомним, в Харькове мужчина в подъезде зарубил топором соседку.

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