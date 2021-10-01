На Волыни 17-летнему парню во время копания картофеля полностью оторвало руку

На Волыни 17-летнему парню во время копания картофеля полностью оторвало руку

Пострадавшего транспортировали в Киев.

В с. Новоукраинка Луцкого района картофелекопалка оторвала руку. Из-за травм парня сначала госпитализировали в больницу в Луцке, однако впоследствии транспортировали в Киев.

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Об этом сообщают "Волынские новости".

Как отмечается, парню во время полевых работ картофелекопалка оторвала руку к плечу. Заведующий центральной оперативной диспетчерской службы скорой помощи Станислав Линик рассказал, что на место происшествия выезжали медики и поставили диагноз "травматическая ампутация левой верхней конечности". Пострадавшего экстренно госпитализировали в Луцк.

Однако после того, как луцкие медики стабилизировали состояние парня и его транспортировали в Киев, в Национальный институт хирургии и трасплантологии имени А.А. Шалимова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Горишних Плавнях в карьере мужчине оторвало руку во время работы с конвейером. Медики не смогли спасти ему жизнь.

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