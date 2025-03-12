На Волыни 17-летний парень открыл стрельбу в школе: есть пострадавшие

За такие действия парню грозит от 3 до 7 лет заключения.
На Волыни 17-летний парень принес в свою бывшую школу пневматический пистолет, хвастался им перед учениками, а затем начал стрелять металлическими шариками.
Об этом сообщили в полиции региона.
В результате пострадали двое школьников, один из них обратился за медицинской помощью.
Как сообщили в полиции, инцидент произошел 6 марта в селе Суходолы Владимирского района.
Правоохранители изъяли оружие и объявили юноше подозрение по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Сегодня ему должны избрать меру пресечения.
Напомним, 10 марта на Киверцивщине Волынской области отец нашел тело 9-летнего сына в подсобном помещении. Предварительно установлено, что на ребенка упали стоящие у стены деревянные плиты.
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