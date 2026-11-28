Младенец / © pixabay.com

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21-летнюю жительницу Ковельского района подозревают в умышленном убийстве новорожденного сына. Женщина утопила мальчика спустя 15 минут после родов. За совершенное ей грозит до пяти лет заключения.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

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«Установлено, что женщина, зная о беременности, на протяжении ее течения в учреждения здравоохранения для медицинского наблюдения не обращалась и на учет не становилась. Кроме того, она скрывала факт беременности от родственников», — говорится в сообщении ведомства.

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Ночью в одном из сел Ковельского района женщина самостоятельно в туалете родила здорового доношенного мальчика и лишила его жизни.

Обвиняемая находится под домашним арестом.

Согласно санкции ст. 117 УК Украины, умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов карается ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, 15-летний житель села Невирков нанес по меньшей мере 32 ножевых ранения 59-летнему мужчине. Юноша, ранее судимый за совершение кражи и находившийся под пробационным наблюдением, задержан. Следователи сообщили ему о подозрении.

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