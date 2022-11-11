На Волыни 23-летний мужчина в школе сексуально поиздевался над 6-летним мальчиком

В Ковеле Волынской области 23-летний мужчина на территории школы сексуально поиздевался над 6-летним мальчиком.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Мужчина в учебном заведении утром, 7 ноября, совершил развратные действия в отношении ребенка. Злоумышленник оперативно задержан.

Ему объявили подозрение в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Молодого человека взяли под стражу. Продолжается следствие.

Другие происшествия в Волынской области

На Волыни 37-летний житель Луцкого района трижды в день изнасиловал свою 12-летнюю дочь. Жестокое сексуальное насилие произошло 10 июля этого года.

Также в городе Любомле погиб ребенок в результате обрушения бетонных плит в заброшенном здании. ГСЧС нашли тело мальчика 2013 года рождения, который погиб в результате обрушения конструкции здания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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