На Волыни 23-летний мужчина в школе сексуально поиздевался над 6-летним мальчиком

Молодого человека взяли под стражу.
В Ковеле Волынской области 23-летний мужчина на территории школы сексуально поиздевался над 6-летним мальчиком.
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.
Мужчина в учебном заведении утром, 7 ноября, совершил развратные действия в отношении ребенка. Злоумышленник оперативно задержан.
Ему объявили подозрение в совершении сексуального насилия в отношении малолетнего (ч. 4 ст. 153 УК Украины). Молодого человека взяли под стражу. Продолжается следствие.
Другие происшествия в Волынской области
На Волыни 37-летний житель Луцкого района трижды в день изнасиловал свою 12-летнюю дочь. Жестокое сексуальное насилие произошло 10 июля этого года.
Также в городе Любомле погиб ребенок в результате обрушения бетонных плит в заброшенном здании. ГСЧС нашли тело мальчика 2013 года рождения, который погиб в результате обрушения конструкции здания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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