На Волыни 25-летнего учителя лицея подозревают в развращении школьника

На Волыни 25-летний учитель Цуманского лицея подозревается в развращении 15-летнего подростка.

Об этом сообщила Волынская областная прокуратура.

"По данным следствия, педагог в сентябре-октябре 2024 года совершал развратные действия в отношении своего 15-летнего бывшего ученика, предлагая ему совершать действия сексуального характера за деньги", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого. В ходе досудебного расследования устанавливаются обстоятельства преступления, при этом прокуроры соблюдают международные стандарты правосудия, дружественного к ребенку. Расследование проводит Луцкий РУП ГУНП в области.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что узнал из соцсетей об обвинении учителя из Волыни в развращении учеников. Он обратился к стражам порядка и администрации лицея для выяснения обстоятельств и взял дело на личный контроль.

Представительница омбудсмана в Волынской области Юлия Спас обнаружила, что руководство лицея не провело служебное расследование в отношении учителя, обвиняемого в развращении учеников, и не приняло надлежащих мер. Учителя не отстранили от работы, а отправили в отпуск без сохранения зарплаты. Одна из вероятных пострадавших детей подвергалась буллингу, но обращения в лицей остались без реагирования. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, досудебное расследование продолжается.

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