На Волыни 36-летний мужчина, который отсидел срок за убийство отца, вышел и забил до смерти мать

На Волыни 36-летний мужчина, который отсидел срок за убийство отца, вышел и забил до смерти мать

63-летняя женщина лежала в собственном дворе без признаков жизни.

36-летний мужчина 21 июля вернулся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство отца в 2017 году. Теперь он снова оказался за решеткой.

Об этом сообщили в полиции Волынской области.

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Сообщение об обнаружении тела в пгт Маневичи в полицию поступило 22 июля.

Следственно-оперативная группа на месте обнаружила женщину, у которой были многочисленные ушибы и синяки. 63-летняя местная жительница лежала в собственном дворе без признаков жизни.

Полицейские задержали ее сына, 36-летнего местного жителя. Как установили правоохранители, 21 июля он вернулся из тюрьмы: в 2017 году был судим за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его отца.

Также в полиции сообщили, что у него с матерью возник конфликт, после чего сын избил ее палкой по голове и телу, далее вытащил на улицу, а сам скрылся. Пенсионерка умерла.

Злоумышленника задержали сразу в соответствии со ст. 208 УПК Украины, ему будет объявлено подозрение по ч. 2 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

Напомним, в Луцке произошло жуткое двойное убийство. На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет. Выяснилось, что мужчина зарубил жену и дочь.

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