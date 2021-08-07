На Волыни 36-летняя женщина из-за кредита заказала киллера за 10 тыс. грн, чтобы убить бывшего мужа: подробности

На Волыни 36-летняя женщина из-за кредита заказала киллера за 10 тыс. грн, чтобы убить бывшего мужа: подробности

36-летняя женщина, используя документы своего бывшего мужа, набрала на его имя кредитов на сумму 200 тыс. Грн.

В одном из сел Волынской области 36-летняя женщина, чтобы не возвращать кредит заказала убийство своего бывшего мужа. Киллеру женщина обещала заплатить 10 тыс. грн.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

По данным следствия, 36-летняя женщина, используя документы своего бывшего мужа, набрала на его имя кредитов на сумму 200 тыс. грн. Чтобы их не возвращать женщина решила расправиться с мужем, заказав киллера. Жизнь человека она оценила в 10 тыс. грн.

Полицейские инсценировали убийство мужчины и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером", который предоставил женщине доказательства расправы. После этого злоумышленницу задержали. Ей уже объявили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 49-летний житель Черновицкой области пытался убить свою бывшую сожительницу-предпринимательницу. Для этого он искал убийцу, который бы воплотил его план за 2100 долларов.

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