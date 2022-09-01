На Волыни 37-летний отец трижды за день изнасиловал 12-летнюю дочь

На Волыни 37-летний житель Луцкого района трижды за день изнасиловал 12-летнюю дочь. Жестокое сексуальное насилие произошло 10 июля этого года.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

"Следствие установило, что 10 июля 2022 года нетрезвый мужчина трижды надругался над ребенком", — говорится в сообщении.

Обвиняемый находится под стражей.

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершенном изнасиловании 12-летней дочери 37-летним жителем Луцкого района (ч.ч. 4,6 ст. 152 УК Украины).

Обидчику родного ребенка за повторное изнасилование грозит лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы.

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