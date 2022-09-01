Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Волыни 37-летний отец трижды за день изнасиловал 12-летнюю дочь

Дата публикации
Просмотры
4265
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Волыни 37-летний отец трижды за день изнасиловал 12-летнюю дочь

Фото: pixabay.com

Пьяный житель Луцкого района надругался над родным ребенком.

На Волыни 37-летний житель Луцкого района трижды за день изнасиловал 12-летнюю дочь. Жестокое сексуальное насилие произошло 10 июля этого года.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

"Следствие установило, что 10 июля 2022 года нетрезвый мужчина трижды надругался над ребенком", — говорится в сообщении.

Обвиняемый находится под стражей.

Волынская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве о совершенном изнасиловании 12-летней дочери 37-летним жителем Луцкого района (ч.ч. 4,6 ст. 152 УК Украины).

Обидчику родного ребенка за повторное изнасилование грозит лишение свободы на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация