На Волыни 55-летний педофил развращал трех маленьких девочек: как его наказали

Как оказалось, злоумышленник уже судим за развращение несовершеннолетних.

На Волыни судили 55-летнего педофила, который развращал трех малолетних девочек.

Об этом говорится в приговоре Любомльского райсуда Волынской области.

По информации следствия, мужчина с сентября 2022 года по май 2023-го развращал трех девушек в возрасте семь, восемь и девять лет.

Злоумышленник раздевался перед детьми и руками приводил в состояние возбуждения собственные половые органы. Такие действия он совершал около полусотни раз.

"Совершил развратные действия сексуального характера в отношении малолетних направленные на удовлетворение собственной половой страсти, а также способных вызвать физическое и моральное развращение малолетних, которые привели к нарушению нормального психического и социального развития детей и выразились в обнажении и приведении рукой в состояние возбуждения собственных половых органов в присутствии малолетних", – говорится в приговоре суда.

Мужчину признали виновным по ст. "развращение несовершеннолетних" и назначили ему пять с половиной лет заключения.

Отмечается, что у мужчины уже была погашенная судимость за развращение несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что во Львовской области мужчина развращал двух несовершеннолетних парней.

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