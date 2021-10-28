На Волыни 63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку

На Волыни 63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

В с. Благодатное Нововолынского района Волынской области задержали 63-летнего мужчину, который несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

По данным следствия, 63-летний мужчина в течение июля-августа 2021 несколько раз изнасиловал 7-летнего ребенка.

Подозреваемый был задержан, ему избрана мера пресечение — арест без возможности залога. Мужчине инкриминируют ч.4 ст. 152 УК Украины.

"Санкцией ч.4 ст. 152 УК Украины за изнасилование лица, не достигшего 14 лет, предусмотрено наказание – лишение свободы от 10 до 15 лет", — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, На Волыни 63-летний мужчина изнасиловал свою 13-летнюю падчерицу, которая впоследствии родила от него ребенка.

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