Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

На Волыни 73-летняя пенсионерка на скутере врезалась в бус (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Волыни 73-летняя пенсионерка на скутере врезалась в бус (фото)

Полиция Волынской области/Facebook

В результате ДТП скутеристка получила телесные повреждения.

В Ковеле на Волыни 73-летняя пенсионерка на скутере врезалась в бус.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

"Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением 43-летней жительницы Ковеля", — рассказали правоохранители.

В результате ДТП скутеристка получила телесные повреждения. Следователи возбудили уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.

©

Напомним, что на Волыни 84-летняя бабушка отбилась от 21-летнего насильника.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация