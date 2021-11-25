На Волыни 73-летняя пенсионерка на скутере врезалась в бус (фото)

На Волыни 73-летняя пенсионерка на скутере врезалась в бус (фото)

В результате ДТП скутеристка получила телесные повреждения.

В Ковеле на Волыни 73-летняя пенсионерка на скутере врезалась в бус.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

"Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель не предоставила преимущества в движении и столкнулась с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением 43-летней жительницы Ковеля", — рассказали правоохранители.

В результате ДТП скутеристка получила телесные повреждения. Следователи возбудили уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что на Волыни 84-летняя бабушка отбилась от 21-летнего насильника.

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