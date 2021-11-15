На Волыни авто сбилось лося: водителя госпитализировали, а животное в тяжелом состоянии (фото)

У лося травмирован позвоночник, поломаны задние конечности и рассечены передние лапы.
В воскресенье вечером, 14 ноября, вечером вблизи с. Сокиричи Луцкого р-на Волынской области авто сбилось лося, внезапно выбежавшее на дорогу. ДТП произошло на трассе Луцк-Маневичи.
Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
В результате столкновения автомобиль сильно поврежден, водителя госпитализировали, а животное находится в тяжелом состоянии. Известно, что у лося травмирован позвоночник, поломаны задние конечности и рассечены передние лапы.
На месте аварии работали следственно-оперативная группа, медики, лесоводы и ветеринары.
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