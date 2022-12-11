На Волыни автомобиль влетел в жилой дом: водитель погиб (фото)

На Волыни, в селе Свидники Ковельского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель въехал в дом.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Волынской области.

В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте происшествия. Тело погибшего из разбитого автомобиля пришлось деблокировать спасателям. Также в легковушке находились двое мужчин, которых также пришлось освобождать. Травмированных передали медикам "скорой" для оказания помощи.

В результате аварии часть деревянного дома разрушена, в том числе обрушены наружные стены. В доме никто не травмировался.

Ранее стало известно, что в Олевской громаде Житомирщины автомобиль подорвался на мине — погибли супруги.

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