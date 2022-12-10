На Волыни автомобиль взлетел в реку и перекинулся: двое погибших, пострадал ребенок

Утром 10 декабря на Волыни автомобиль слетел в реку и перекинулся. В результате ДТП пострадали пять человек, двое погибли.

В районе Ковеля на Волыни водитель автомобиля не смог справиться с управлением, ведь превысил скорость и не учел погодных условий. В результате авто слетело в реку.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Волынской области.

"Сегодня около 11:00 38-летний водитель, управляя автомобилем Honda CRV в селе Воля-Ковельская, не выбрал безопасной скорости движения, не учел погодных условий, не справился с управлением и столкнулся с элементом защиты речного моста, слетел в реку и перекинулся", — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте происшествия. Еще троих пассажиров с переохлаждением доставили в больницу. Среди пострадавших – 6-летний ребенок. Все пострадавшие жители Ровенской области.

Напомним, 2 декабря в Золочевском районе Львовской области в смертельном ДТП столкнулись два грузовика.

Ранее в Киеве также произошло масштабное ДТП. На проспекте Победы столкнулись пять автомобилей.

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