На Волыни беременна ученица 9 класса возле аптеки ограбила женщину с инвалидностью

Суд оштрафовал школьницу.
В г. Горохов Волынской области беременная ученица 9 класса ограбила женщину. Она украла у нее мобильный телефон.
Об этом говорится в решении Гороховского районного суда.
Ограбление произошло возле входа в аптеку. Потерпевшей является женщина с инвалидностью, в которой школьница украла мобильный телефон.
В суде подозреваемая свою вину признала и просила ее строго не наказывать. Потерпевшая сообщила, что претензий к школьницы не имеет и полагается на решение суда.
Суд учел тот факт, что ученица на момент совершения преступления была беременной, а теперь имеет малолетнего ребенка, и оштрафовал ее на 850 грн. Также школьница должна оплатить 785 грн за проведение судебной товароведческой экспертизы.
Напомним, 22-летняя девушка восприняла родовые схватки боли во время месячных.