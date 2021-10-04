На Волыни беременна ученица 9 класса возле аптеки ограбила женщину с инвалидностью

На Волыни беременна ученица 9 класса возле аптеки ограбила женщину с инвалидностью

Суд оштрафовал школьницу.

В г. Горохов Волынской области беременная ученица 9 класса ограбила женщину. Она украла у нее мобильный телефон.

Об этом говорится в решении Гороховского районного суда.

Ограбление произошло возле входа в аптеку. Потерпевшей является женщина с инвалидностью, в которой школьница украла мобильный телефон.

В суде подозреваемая свою вину признала и просила ее строго не наказывать. Потерпевшая сообщила, что претензий к школьницы не имеет и полагается на решение суда.

Суд учел тот факт, что ученица на момент совершения преступления была беременной, а теперь имеет малолетнего ребенка, и оштрафовал ее на 850 грн. Также школьница должна оплатить 785 грн за проведение судебной товароведческой экспертизы.

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